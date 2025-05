Le sport au féminin santé, équilibre, plaisir et performance – IBOS Ibos, 14 juin 2025 07:00, Ibos.

Hautes-Pyrénées

Le sport au féminin santé, équilibre, plaisir et performance
IBOS 59 route de Pau
Ibos Hautes-Pyrénées

Gratuit

Gratuit

Date : 2025-06-14

Début : 2025-06-14

fin : 2025-06-14

Date(s) :

2025-06-14

Bienvenue à cette journée entièrement gratuite organisée par le Tarbes Omnisports Pyrénées Triathlon avec au programme

– Sortie vélo

– Sortie CAP

– Relaxation

– Repas partage

– Conférences / échanges

– Table ronde

> Programme complet Voir document (bloc Coordonnées)

Date limite d’inscription 11 juin

Nombre de places limité

.

IBOS 59 route de Pau

Ibos 65420 Hautes-Pyrénées Occitanie tarbes.omnisports.pyrenees@gmail.com

English :

Welcome to this free event organized by Tarbes Omnisports Pyrénées Triathlon, featuring

– Bike outing

– CAP outing

– Relaxation

– Shared meal

– Conferences / exchanges

– Round table

> Full program: See document (Contact block)

Registration deadline: June 11

Limited number of places

German :

Willkommen zu diesem völlig kostenlosen Tag, der vom Tarbes Omnisports Pyrénées Triathlon organisiert wird. Auf dem Programm stehen

– Fahrradausflug

– CAP-Ausflug

– Entspannung

– Gemeinsame Mahlzeiten

– Konferenzen / Austausch

– Runder Tisch

> Vollständiges Programm: siehe Dokument (Block Kontaktdaten)

Anmeldeschluss: 11. Juni

Begrenzte Anzahl an Plätzen

Italiano :

Benvenuti a questo evento gratuito organizzato dal Tarbes Omnisports Pyrénées Triathlon con il seguente programma:

– Uscita in bicicletta

– Uscita in bicicletta

– Relax

– Pasto condiviso

– Conferenze / discussioni

– Tavola rotonda

> Programma completo: vedi documento (blocco contatti)

Termine di iscrizione: 11 giugno

Numero limitato di posti

Espanol :

Bienvenidos a este evento gratuito organizado por el Omnisports Pyrénées de Tarbes Triatlón con el siguiente programa:

– Salida en bicicleta

– Salida CAP

– Relajación

– Comida compartida

– Conferencias / debates

– Mesa redonda

> Programa completo: Ver documento (Bloque de datos de contacto)

Fecha límite de inscripción: 11 de junio

Número limitado de plazas

