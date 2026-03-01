Le sport entre héritage, valeurs et actualité Agora Metz 3 Stade Saint-Symphorien Longeville-lès-Metz

Le sport entre héritage, valeurs et actualité Agora Metz 3

Stade Saint-Symphorien Rue du Stade Longeville-lès-Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-13 19:00:00

fin : 2026-03-13 20:30:00

Date(s) :

2026-03-13

Pour sa troisième édition, Agora Metz investit un lieu emblématique du territoire le FC Metz. Ce talk citoyen, imaginé et animé par le jeune messin Yanis Ristagno, 17 ans, propose une rencontre originale entre personnalités reconnues et public autour des grandes thématiques de notre société.

Loin des conférences traditionnelles, Agora Metz adopte un format inspiré des grands talks contemporains une scénographie conviviale avec invités installés sur canapé, un présentateur au bureau, des échanges vivants et une interaction directe avec le public. L’objectif est simple rendre la parole accessible, incarnée et intergénérationnelle.

Après une première édition consacrée à l’écologie et une seconde organisée au Centre Pompidou-Metz qui avait réuni plus de 150 personnes dans une salle comble, Agora Metz poursuit sa dynamique avec une soirée dédiée au sport. Autour du thème Le sport, entre héritage, valeurs et actualité , trois figures majeures du sport messin seront réunies Sylvain Kastendeuch, légende du FC Metz et ancien international français, auteur de Derrière le masque ; Julien Boutter, ancien joueur professionnel et ancien directeur du Moselle Open ; Emmanuel Mayonnade, entraîneur de Metz Handball, élu meilleur entraîneur du monde.

Au fil de la rencontre, les invités partageront leurs expériences et leurs regards sur la transmission, l’engagement, l’exemplarité et l’actualité sportive.

L’événement se conclura par une quête caritative au profit d’une association. Une soirée conviviale et inspirante pour découvrir autrement celles et ceux qui font vivre le sport et ses valeurs sur notre territoire.Tout public

0 .

Stade Saint-Symphorien Rue du Stade Longeville-lès-Metz 57050 Moselle Grand Est +33 6 43 72 15 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For its third edition, Agora Metz is taking over an emblematic local venue: FC Metz. This citizen talk, imagined and hosted by 17-year-old Yanis Ristagno, offers an original encounter between well-known personalities and the public on the major issues facing our society.

Far from traditional conferences, Agora Metz adopts a format inspired by the great contemporary talks: a convivial set-up with guests seated on sofas, a presenter at the desk, lively exchanges and direct interaction with the audience. The aim is simple: to make the spoken word accessible, embodied and intergenerational.

After a first edition dedicated to ecology and a second organized at the Centre Pompidou-Metz, which attracted over 150 people in a packed hall, Agora Metz is continuing its momentum with an evening dedicated to sport. Around the theme of Sport, between heritage, values and current affairs , three major figures from Metz’s sporting world will be in attendance: Sylvain Kastendeuch, FC Metz legend and former French international, author of Derrière le masque; Julien Boutter, former professional player and former director of the Moselle Open; and Emmanuel Mayonnade, coach of Metz Handball, voted best coach in the world.

Over the course of the event, the guests will share their experiences and views on transmission, commitment, exemplarity and current sporting events.

The event will conclude with a charity collection for an association. A convivial and inspiring evening to discover in a different way those who keep sport and its values alive in our region.

L’événement Le sport entre héritage, valeurs et actualité Agora Metz 3 Longeville-lès-Metz a été mis à jour le 2026-03-09 par AGENCE INSPIRE METZ