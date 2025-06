Le St Bal Craponne-sur-Arzon 12 juillet 2025 07:00

Haute-Loire

Le St Bal Parc des étoiles Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12

fin : 2025-07-12

Date(s) :

2025-07-12

Le St Bal, c’est LE grand Bal de la Haute-Loire !

Organisé par INFOBAL43, il vous attend le 12 juillet à partir de 21h !

Comités des fêtes et associations de plusieurs villages seront présents avec leurs stands et buvettes.

Ambiance festive garantie !

.

Parc des étoiles

Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes infobal.43@gmail.com

English :

The St Bal is THE big ball in the Haute-Loire!

Organized by INFOBAL43, it awaits you on July 12 from 9pm!

Festival committees and associations from several villages will be on hand with stalls and refreshment stands.

Festive atmosphere guaranteed!

German :

Der St Bal ist DER große Ball in der Haute-Loire!

Er wird von INFOBAL43 organisiert und erwartet Sie am 12. Juli ab 21 Uhr!

Festkomitees und Vereine aus mehreren Dörfern werden mit ihren Ständen und Getränkeständen anwesend sein.

Festliche Stimmung garantiert!

Italiano :

Il St Bal è il grande ballo dell’Alta Loira!

Organizzato da INFOBAL43, vi aspetta il 12 luglio dalle 21.00!

I comitati del festival e le associazioni di diversi villaggi saranno presenti con bancarelle e punti di ristoro.

Atmosfera di festa garantita!

Espanol :

El St Bal es EL gran baile del Alto Loira

Organizado por INFOBAL43, le espera el 12 de julio a partir de las 21:00 horas

Las comisiones de fiestas y asociaciones de varios pueblos estarán presentes con puestos de venta y refrescos.

Ambiente festivo garantizado

L’événement Le St Bal Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2025-06-19 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay