Le stade Louis Dugauguez, du béton au papier stade Louis Dugauguez Sedan

Le stade Louis Dugauguez, du béton au papier Samedi 18 octobre, 10h30 stade Louis Dugauguez Ardennes

gratuit, places limitées : 03 24 27 84 85

Lieu de vie, de partage, de célébrations

et d’émotions, le stade Louis

Dugauguez fait partie des architectures

emblématiques de la ville de Sedan.

Découvrez les coulisses du stade,

l’histoire du CSSA et fabriquez en

famille votre propre stade en papier !

©Service du Patrimoine / Ville de Sedan