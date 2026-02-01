Le Stade Marie-Marvingt Parking M1 puis Entrée A Le Mans

Le Stade Marie-Marvingt

Tarif : 9 – 9 – EUR

Date et horaire :

Début : 2026-02-18 14:30:00

fin : 2026-02-18 16:00:00

Date(s) :

2026-02-18

Laissez-vous conter les coulisses, sillonner les salons et les loges, l’espace média, les bords pelouse, et découvrir l’antre de l’arène les vestiaires.

Nous vous donnons rendez-vous pour découvrir en famille l’envers du décor de l’enceinte sportive à travers une visite guidée exceptionnelle. Placées sous le signe de la convivialité et la curiosité, ces visites seront l’occasion de découvrir le stade sous un nouvel angle et d’entrer tour à tour dans la peau des VIP, des journalistes et des sportifs !

Un moment incontournable pour petits et grands !

Billetterie en ligne sur le site du stade Marie Marvingt https://www.stademariemarvingt.com/ .

Parking M1 puis Entrée A Chemin aux Bœufs Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

