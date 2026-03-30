Le stade Marie-Marvingt parking M1 puis entrée A Le Mans
Le stade Marie-Marvingt parking M1 puis entrée A Le Mans mercredi 15 avril 2026.
Le stade Marie-Marvingt
parking M1 puis entrée A Chemin aux Bœufs Le Mans Sarthe
Tarif : 7 – 7 – 9 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 15:00:00
fin : 2026-04-15 16:30:00
Date(s) :
2026-04-15
Laissez-vous conter les coulisses, sillonnez les salons et loges, l’espace médias, les bords pelouse, les vestiaires, du plus grand équipement sportif et événementiel du Mans.
Avec le soutien de Le Mans Stadium
Votre guide sera Sibyl Davy
Billetterie en ligne sur le site du stade Marie-Marvingt
Départ 15h, parking M1 puis entrée A .
parking M1 puis entrée A Chemin aux Bœufs Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 16 60 60
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English :
L’événement Le stade Marie-Marvingt Le Mans a été mis à jour le 2026-03-26 par CDT72
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