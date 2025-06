Le stade nautique Florence Arthaud vous ouvre ses portes pour la 30e édition de la Voie est libre ! Stade nautique municipal Florence Arthaud Marseille 8e Arrondissement 22 juin 2025 10:30

Bouches-du-Rhône

Le stade nautique Florence Arthaud vous ouvre ses portes pour la 30e édition de la Voie est libre ! Dimanche 22 juin 2025 de 10h30 à 22h30. Stade nautique municipal Florence Arthaud 6 Promenade Georges Pompidou Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-06-22 10:30:00

fin : 2025-06-22 22:30:00

2025-06-22

Activités nautiques pour petits et grands, animations musicales, visites guidées du stade, et un spectacle en soirée pour clôturer cette belle journée au bord de l’eau.

La Ville de Marseille a le plaisir de vous inviter à une journée exceptionnelle à l’occasion de l’inauguration du stade nautique Florence Arthaud, ce dimanche 22 juin, de 10h à 22h30.



Inauguration de la plaque officielle « Florence Arthaud » par Benoît Payan à 10h30

En hommage à la navigatrice légendaire, le Maire de Marseille, Benoît Payan, dévoilera la plaque officielle Florence Arthaud à 10h30, suivi d’activités festives et ouvertes à toutes et tous. Venez nombreux découvrir ce nouvel équipement dédié au sport, à la mer et à l’esprit de liberté que portait si bien Florence Arthaud.



Au programme activités nautiques pour petits et grands, animations musicales, visites guidées du stade, et un spectacle en soirée pour clôturer cette belle journée au bord de l’eau.





► Activités et animations de 11h30 à 18h



Les activités nautiques

Atelier de nœuds marins

Dériveurs optimist, fusion, catamaran *

Kayak Grand bleu, UCPA

Paddle *

Paddle géant Grand bleu *

Sports de rame kayak, aviron *

Voilier collectif ECO 90 *

Voile inclusive MixiVoile

Rameurs l’Avi Sourire

Découverte d’un voilier de régate UCPA

Découverte des associations Dunes, Refaire Surface

Initiation aux premiers secours Massilia Neda



► Les animations sur la biodiversité marine



Atelier biodiversité jeux et découverte des espèces protégées, récifs, posidonie, mammifères marins *

Casques de réalité virtuelle plongées dans les milieux naturels de la baie de Marseille *

Biohut découverte et tour guidé des nurseries à poissons Ecocéan

À la découverte de la méditerranée et des sons de la mer Naturoscope

Exposition interactive « Notre mer méditerranée » Les petits débrouillards



► Les activités de la Fédération Française de Voile



Exposition de bateaux olympiques

Exposition « Mur des médaillés »

Préparation et mise à l’eau commentée des athlètes

Visite du Pôle France de Voile *

Découverte des Clubs Comité Départemental de Voile 13



*Inscription obligatoire sur place



► Une soirée festive au bord de l’eau



Pour clôturer cette journée de fête et de partage, venez danser face à la mer de 18h à 22h30 lors du spectacle participatif Tamos Juntos de Maryam Kaba avec le Ballet National de Marseille.



18h Afrovibe géant

Présentation des chorégraphies et flashmob Batucada



19h-22h30 Bal populaire .

Stade nautique municipal Florence Arthaud 6 Promenade Georges Pompidou

Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Water sports activities for young and old, musical entertainment, guided tours of the stadium, and an evening show to round off this wonderful day on the water.

German :

Wassersportaktivitäten für Groß und Klein, musikalische Unterhaltung, Führungen durch das Stadion und eine Show am Abend, um diesen schönen Tag am Wasser abzuschließen.

Italiano :

Attività sportive in acqua per grandi e piccini, intrattenimento musicale, visite guidate allo stadio e uno spettacolo serale per concludere questa splendida giornata in acqua.

Espanol :

Actividades náuticas para grandes y pequeños, animación musical, visitas guiadas al estadio y un espectáculo nocturno como colofón a este maravilloso día en el agua.

