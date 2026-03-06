LE STREET ART À SÈTE VISITE GUIDÉE À PIED DU MACO Sète

LE STREET ART À SÈTE VISITE GUIDÉE À PIED DU MACO

Le Street art à Sète Visite du Maco (Musée à Ciel Ouvert)Chaque année, des street-artistes invités dans le cadre du festival K-Live, créent et enrichissent le Maco (Musée à Ciel Ouvert) à Sète. Grâce aux empreintes colorées laissées sur les murs de la ville, une balade artistique et pittoresque est proposée le long des quais, sur les canaux ou encore dans les ruelles typiques du quartier haut. Suivez sur les traces d’artistes tels que C 215, Sunset, Ravo, Ratur ou Nuria Mora, dont les œuvres font de Sète une ville galerie.Des visites guidées sont proposées par l’Office de tourisme de Sète durant les vacances scolaires.► Informations pratiques Sur réservation.Minimum 5 personnesRendez-vous devant la fontaine sur la place Léon Blum,face à la mairie SèteDurée2h.Environ 2km à pied avec du dénivelé.Prévoir chaussures et vêtements confortables, protectionsolaire en été.Visite non adaptée pour les poussettes et fauteuils roulants.Les chiens tenus en laisse sont acceptés.Parkings conseillés Parking du Canal, Parking du Mas CouletTarifs Lio SNCF: Plein tarif 7,00 €, réduit 3,00 € (enfants de 6-12 ans), Tarif famille 2 adultes + 2 enfants 19,00 €, en vente uniquement à l’office de tourisme et sur présentation du billet de train du jour.Tarif SAM’Pass: Plein tarif 4,00€, en vente uniquement à l’office de tourisme et sur présentation du Pass Agglo.► Découverte possible aussi en touteautonomiegrâce au plan ci-après ou au dépliant disponible dans les offices de tourisme Téléchargez le plan ICI(Plan de situation disponible en téléchargement gratuit). .

English : OPEN-AIR MUSEUM (street art)

