Le street art sur les hauteurs de Belleville samedi 16 août 2025.

Depuis la rue Dénoyez, véritable musée à ciel ouvert, nous grimperons progressivement jusqu’au Belvédère de Belleville où l’art urbain se mêle à l’horizon parisien. En chemin, nous croiserons de très belles fresques, qui font partie intégrante du paysage bellevillois. Et de là-haut, sous une œuvre monumentale et poétique de l’artiste Seth, nous admirerons le panorama que nous offre ce spot incroyable et peu connu sur la capitale.

Cette promenade sera bien sûr l’occasion d’aborder les différentes techniques utilisées (collage, pochoir, mosaïque, aérosol…) et de vous présenter les artistes les plus célèbres qui ornent les murs de la capitale.

Venez découvrir ce quartier à la gouaille populaire et aux murs colorés !

Explorez le quartier populaire de Belleville à travers les œuvres de street art qui jalonnent ses rues escarpées.

Le samedi 18 octobre 2025

de 14h30 à 16h15

Le samedi 16 août 2025

de 14h30 à 16h15

Le dimanche 28 septembre 2025

de 14h30 à 16h15

payant

-adulte : 18€

-enfant de – de 16 ans : 12€

Public jeunes et adultes. A partir de 9 ans.

