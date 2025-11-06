« Le studio Poppé, portraits de Divais » (photographie) Médiathèque Jacques Prévert Dives-sur-Mer

« Le studio Poppé, portraits de Divais » (photographie)

Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer Calvados

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-06

fin : 2026-01-03

2025-11-06

Le Centre Photographique Henri Magron présente le travail du photographe normand, Jean Poppé, portraitiste pendant plus de 40 ans à Dives-sur-Mer.

Exposition visible du mardi au samedi de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h. Le mercredi de 10h30 à 18h. .

Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 24 29 27

English : « Le studio Poppé, portraits de Divais » (photographie)

The Centre Photographique Henri Magron presents the work of Norman photographer Jean Poppé, a portraitist for over 40 years in Dives-sur-Mer.

German : « Le studio Poppé, portraits de Divais » (photographie)

Das Centre Photographique Henri Magron präsentiert die Arbeit des normannischen Fotografen Jean Poppé, der über 40 Jahre lang als Porträtfotograf in Dives-sur-Mer tätig war.

Italiano :

Il Centre Photographique Henri Magron presenta l’opera del fotografo normanno Jean Poppé, ritrattista da oltre 40 anni a Dives-sur-Mer.

Espanol :

El Centre Photographique Henri Magron presenta la obra del fotógrafo normando Jean Poppé, retratista desde hace más de 40 años en Dives-sur-Mer.

