LE SUBLIME SABOTAGE – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire

LE SUBLIME SABOTAGE Début : 2025-11-26 à 20:30. Tarif : – euros.

Le sublime sabotage Yohann Métay Dans « Le sublime sabotage », Yohann Métay évoque la recherche du spectacle ultime et les doutes qui le traverse au moment de la création, avec pour résultat un moment drôle et sincère.Après plus de 900 dates et 4 Festivals Off d’Avignon avec « La tragédie du dossard 512 », Yohann Métay troque son lycra pour une plume et nous plonge dans le tourbillon de la création. À la fois sincère et drôle, le spectacle « Le sublime sabotage » mêle personnages singuliers et situations comiques, avec pour résultat une création à l’efficacité redoutable. Avec une belle écriture et une évolution très bien construite, Yohann Métay entraîne les spectateurs dans un tourbillon de burlesque, de questionnements existentiels sur le temps qui passe et de liberté. Il n’a pas peur de se montrer dans les pires ratages, de proposer des improvisations hilarantes et des séquences diverses et variées, dans un mouvement permanent et d’une grande originalité. Le public n’oubliera pas de sitôt ce « sublime sabotage », aventure épique qui pique.

RADIANT – BELLEVUE 1 RUE JEAN MOULIN 69300 Caluire Et Cuire 69