Le Sublime Sabotage SORTIR 2025-2026 Montargis

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : 21 – 21 – EUR

21

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-03 20:00:00

fin : 2025-11-04

Date(s) :

2025-11-03

Une étourdissante spirale burlesque !

Une aventure épique qui pique. Retiré dans sa longère Angevine, un comédien a renoncé à la course aux Molières et à la gloire après des années de tournées. Mais la découverte d’une vieille critique le concernant va le lancer dans une aventure de la Création qui l’entraînera dans une spirale burlesque d’où il ne ressortira pas flamboyant, mais peut-être un peu plus libre qu’avant.

À partir de 12 ans. 21 .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 00 87

English :

The Sublime Sabotage: OUT 2025-2026

German :

Die erhabene Sabotage: AUSGANG 2025-2026

Italiano :

Il sublime sabotaggio: OUT 2025-2026

Espanol :

El sublime sabotaje: OUT 2025-2026

