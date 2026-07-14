LE SUD DE LA RUE PIERRE JUBAU, UN LOTISSEMENT DE LA FIN DU XVIIIᵉ SIÈCLE Paimbœuf
dimanche 20 septembre 2026 · Paimbœuf
Informations pratiques
Paimbœuf
LE SUD DE LA RUE PIERRE JUBAU, UN LOTISSEMENT DE LA FIN DU XVIIIᵉ SIÈCLE
Rue Pierre Jubau Paimbœuf Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Visite guidée pour découvrir la rue Neuve, appelée aujourd’hui rue Pierre Jubau. Découverte des maisons de capitaines de navires de Paimbœuf au temps du commerce avec les îles à sucre. Par Bruno Comps.
Réservation à partir du 19 août
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Rue Pierre Jubau Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 50 50 mairie@paimboeuf.fr
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L’événement LE SUD DE LA RUE PIERRE JUBAU, UN LOTISSEMENT DE LA FIN DU XVIIIᵉ SIÈCLE Paimbœuf a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Saint Brevin
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