Informations pratiques

Paimbœuf

LE SUD DE LA RUE PIERRE JUBAU, UN LOTISSEMENT DE LA FIN DU XVIIIᵉ SIÈCLE

Rue Pierre Jubau Paimbœuf Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Visite guidée pour découvrir la rue Neuve, appelée aujourd’hui rue Pierre Jubau. Découverte des maisons de capitaines de navires de Paimbœuf au temps du commerce avec les îles à sucre. Par Bruno Comps.

Réservation à partir du 19 août

Pour consulter les autres animations proposées dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine en Pays de Retz veuillez cliquer ici. .

Rue Pierre Jubau Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 50 50 mairie@paimboeuf.fr

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English :

L’événement LE SUD DE LA RUE PIERRE JUBAU, UN LOTISSEMENT DE LA FIN DU XVIIIᵉ SIÈCLE Paimbœuf a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Saint Brevin