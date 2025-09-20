Le Sud-Est des Mûriers : entre ruralité et détente Parcours Mûriers Saint-Maur-des-Fossés

Le Sud-Est des Mûriers : entre ruralité et détente 20 et 21 septembre Parcours Mûriers Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le mûrier est implanté à Saint-Maur-des-Fossés au milieu du XIXe siècle pour l’élevage du ver à soie, afin de réduire les importations de ce précieux tissu. La culture s’effondre très rapidement. Une seconde tentative reprend au début des années 1860… avec le même échec. L’urbanisation de ce quartier, débutée par Caffin en 1859, est cependant lente et l’on ne compte qu’une vingtaine de « maisons de campagne » avant la guerre de 1870. Le lotissement se poursuit doucement et, en 1921, il reste encore de nombreux bois et champs cultivés. Il faut attendre les années 1950-1960 pour voir une urbanisation progressive des champs et bois puis une division des parcelles. Promenons-nous dans un rectangle formé par la Marne au Sud, la voie ferrée à l’Est, l’avenue de Bonneuil à l’Ouest et l’avenue Denfert-Rochereau au Nord.

Le parcours proposé permet d’appréhender l’histoire du quartier en observant l’architecture de ses maisons, depuis le « bâtiment remarquable » protégé par le PLU, jusqu’à la modeste « maison économique ». Le livret comporte également un jeu de piste pour les enfants.

Téléchargez le livret de visite sur saint-maur.com ou retirez-le dans le hall de l’Hôtel de Ville ou au stand du service Culture de la ville de Saint-Maur (jardins de l’Hôtel de Ville avenue de la République) les samedi et dimanche de 14h à 17h

La promenade dure environ 2 heures.

Tout public

Parcours Mûriers 64 rue Chevalier 94100 Saint-Maur-des-Fossés

Visite libre

