Le Suicidé de Nikolaï Erdman – Spectacle au Festival du Saule Festival du Saule – Théâtre et arts vivants au port de l’Arsenal à Bastille Paris

Le Suicidé de Nikolaï Erdman – Spectacle au Festival du Saule Vendredi 19 septembre, 17h00 Festival du Saule – Théâtre et arts vivants au port de l’Arsenal à Bastille

En plein air, entrée libre.

Début : 2025-09-19T17:00:00 – 2025-09-19T18:45:00

Fin : 2025-09-19T17:00:00 – 2025-09-19T18:45:00

La troupe ATEA Sup

Mise en scène : Lucas Herault et Alexis Roque

Sons : Justine Robin

Costumes : conception par Lou Hacquet-Delepine, Lucas Herault et Joséphine Dufeigneux – confection collective avec l’aide de Julia Farkas.

Interprètes : Celya Ansaldo, Marianne Beaucousin, Judith Broda-Salama, Zoé Di Carlo, Joséphine Dufeigneux, Margot Gomez, Julie Hababou, Vitia Hornain-Debain, Martin Mabille, Eva Mouscardes et Camille Robin.

Dans cette comédie aussi grinçante que jubilatoire, un homme sans emploi ni avenir laisse entendre à sa femme qu’il pourrait mettre fin à ses jours. La rumeur enfle… et bientôt, toute une galerie de personnages débarque : philosophes, bureaucrates, artistes, commerçants… Chacun espère tirer parti de cette mort annoncée car « seuls les morts peuvent dire tout haut ce que les vivants pensent tout bas » !

Avec un humour absurde et acide, Nikolaï Erdman signe une satire féroce du régime soviétique des années 1920 qui reste d’une étonnante actualité.

La troupe d’ATEA Sup, la formation théâtrale supérieure de l’Atelier théâtre de l’École alsacienne, s’empare de ce texte explosif avec une énergie contagieuse et un regard acéré sur les absurdités de notre temps.

À découvrir pendant le Festival du saule !

Festival du Saule – Théâtre et arts vivants au port de l’Arsenal à Bastille 67 boulevard de la Bastille 75012 Paris Paris 75012 Quartier des Quinze-Vingts Île-de-France 06 20 11 01 94 https://www.atea.info/ https://www.instagram.com/ateainfo/?hl=fr [{« link »: « https://www.atea.info/2025/08/reprise-le-suicide-dapres-nikolai-erdman/ »}, {« link »: « https://www.atea.info/festival-du-saule/festival-du-saule-2025/ »}] Festival de théâtre et d’arts vivants organisé chaque année en septembre au port de l’Arsenal à Paris.

Après avoir emprunté le nouveau grand escalier de la Bastille, être passé devant les bateaux Henri IV, Arletty ou Sysley, juste là entre le Saule pleureur et les gradins emblématiques du jardin, une scène apparaît au milieu des pavés historiques du quai.

Entrée libre. Métro Bastille (Ligne 1, 5 et 8) Bus 76

© louhacquetdelepine