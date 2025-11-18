Le Sunny Comedy à Martigues, Stand-up Place du 8 mai 1945 Martigues

Le Sunny Comedy à Martigues, Stand-up

Vendredi 16 janvier 2026 à partir de 20h.

Vendredi 6 mars 2026 à partir de 20h.

Vendredi 22 mai 2026 à partir de 20h. Place du 8 mai 1945 Jonquières Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 12.49 – 12.49 – 12.49 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 20:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-01-16 2026-03-06 2026-05-22

Le Sunny Comedy débarque à Martigues pour vous proposer une soirée stand-up sous le signe des rires et de la bienveillance !

4 humoristes locaux vont vous emmener dans leurs univers variés avec un objectif commun dessiner des sourires sur vos visages.

Après leur succès au village des Fadas Du Monde, qui a réunit près de 600 personnes à Martigues, ils lancent le tout premier Comedy Club professionnel dans cette belle ville !

Des artistes locaux mais pas moins exceptionnels. .

Place du 8 mai 1945 Jonquières Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@lesunny.fr

English :

Sunny Comedy is coming to Martigues for an evening of stand-up, laughter and good humour!

4 local comedians will take you on a journey through their varied worlds, with one common goal: to put smiles on your faces.

German :

Die Sunny Comedy kommt nach Martigues, um Ihnen einen Stand-up-Abend im Zeichen des Lachens und des Wohlwollens zu bieten!

4 lokale Komiker werden Sie in ihre unterschiedlichen Welten entführen, mit einem gemeinsamen Ziel: ein Lächeln auf Ihre Gesichter zu zeichnen.

Italiano :

Sunny Comedy arriva a Martigues per una serata di stand-up, risate e buon umore!

4 comici locali vi accompagneranno in un viaggio attraverso i loro diversi mondi, con un obiettivo comune: farvi sorridere.

Espanol :

Sunny Comedy llega a Martigues para una velada de stand-up, risas y buen humor.

4 cómicos locales le llevarán de viaje a través de sus variados mundos, con un objetivo común: poner sonrisas en sus caras.

L’événement Le Sunny Comedy à Martigues, Stand-up Martigues a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de Tourisme de Martigues