Le Sunny Comedy à Martigues, Stand-up Place du 8 mai 1945 Martigues

Le Sunny Comedy à Martigues, Stand-up
Vendredi 16 janvier 2026 à partir de 20h.
Vendredi 6 mars 2026 à partir de 20h.
Vendredi 22 mai 2026 à partir de 20h. Place du 8 mai 1945 Jonquières Martigues Bouches-du-Rhône
Tarif : 12.49 – 12.49 – 12.49 EUR
Début : 2026-01-16 20:00:00
fin : 2026-05-22
2026-01-16 2026-03-06 2026-05-22
Le Sunny Comedy débarque à Martigues pour vous proposer une soirée stand-up sous le signe des rires et de la bienveillance !
4 humoristes locaux vont vous emmener dans leurs univers variés avec un objectif commun dessiner des sourires sur vos visages.
Après leur succès au village des Fadas Du Monde, qui a réunit près de 600 personnes à Martigues, ils lancent le tout premier Comedy Club professionnel dans cette belle ville !
Des artistes locaux mais pas moins exceptionnels. .
Place du 8 mai 1945 Jonquières Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@lesunny.fr
English :
Sunny Comedy is coming to Martigues for an evening of stand-up, laughter and good humour!
4 local comedians will take you on a journey through their varied worlds, with one common goal: to put smiles on your faces.
German :
Die Sunny Comedy kommt nach Martigues, um Ihnen einen Stand-up-Abend im Zeichen des Lachens und des Wohlwollens zu bieten!
4 lokale Komiker werden Sie in ihre unterschiedlichen Welten entführen, mit einem gemeinsamen Ziel: ein Lächeln auf Ihre Gesichter zu zeichnen.
Italiano :
Sunny Comedy arriva a Martigues per una serata di stand-up, risate e buon umore!
4 comici locali vi accompagneranno in un viaggio attraverso i loro diversi mondi, con un obiettivo comune: farvi sorridere.
Espanol :
Sunny Comedy llega a Martigues para una velada de stand-up, risas y buen humor.
4 cómicos locales le llevarán de viaje a través de sus variados mundos, con un objetivo común: poner sonrisas en sus caras.
