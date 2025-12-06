LE SUPER BOULE – LE TRUC DU PERE LACHAISE Paris

LE SUPER BOULE Début : 2025-12-06 à 20:30. Tarif : – euros.

LE TRUC DU PÈRE LACHAISE – PARIS :LE SUPER BOULE Ouverture des Portes : 19h30Représentation : 20h30Parce que du bar PMU à l’hôpital, de la CAF à l’école maternelle, la vie, c’est une grande loterie. Alors autant en rire plutôt que d’en pleurer. À chaque soirée, on tire un nouveau décor, un lieu de rêve — enfin, un rêve à notre échelle : un comptoir, une salle d’attente, une cour de récré, un couloir d’administration… bref, un endroit où les destins se croisent, où tout peut arriver, c’est fou.C’est notre grand loto de la vie sociale : une galerie de personnages à la fois familiers et délirants, nos héros du quotidien, nos champion et championnes de l’équipe de France du « pas facile tous les jours ». On les passe en revue, avec leurs coups d’éclat, leurs peines, leurs coups de mou — comme autant de fragments de nous-mêmes.Y’aura des chansons, des textes, des mimes, des numéros improbables, et même un vrai loto (avec des grosses boules, sinon c’est pas du jeu). Un moment à partager, on vous invite, avec nos rêves, nos rires, nos pleurs, nos colères, nos élans.Le Super Boule : une grosse prod’ sur laquelle on a mis le paquet. Venez tenter votre chance !Infos pratiquesOuverture des portes à 19h30 – placement libre.Petite restauration et boissons disponibles à prix doux (paiement CB accepté).Vestiaire gratuit.Le bar étant associatif, une adhésion à l’association Les Truculents (1€ par personne, valable pour toute l’année 2025) est demandée pour entrer. Elle peut être prise sur placeSalle accessible aux personnes à mobilité réduite.Avec Caroline Martin, Mathieu Huot, Ilel Elil

LE TRUC DU PERE LACHAISE 17 RUE FERNAND LÉGER 75020 Paris 75