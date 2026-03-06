Le Super Marché au LAB Little Atlantique Brewery / LAB Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-08 –

Gratuit : non Entrée libre Tout public

Ce projet nantais où la convivialité et la qualité sont essentielles continue de se réinventer à chaque édition pour vous faire découvrir de nouveaux acteurs locaux.De nombreux exposant.e.s vous présenteront leur travail sur ce nouveau rendez-vous. Artisan.e.s, commerçant.e.s ou entrepreneur.se.s se partageront le 2ème étage du LAB. Avec aussi un corner illustrations, un espace tatoos, un salon de coiffure et des DJs !

Little Atlantique Brewery / LAB Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

