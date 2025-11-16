Le Super Marché du LAB Little Atlantique Brewery / LAB Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-16 11:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Le Super Marché revient à la Little Atlantique Brewery pour une nouvelle édition automnale !Ce projet nantais où la convivialité et la qualité sont essentielles continue de se réinventer à chaque édition pour vous faire découvrir de nouveaux acteurs locaux.De nombreux exposants vous présenteront leur travail sur ce nouveau rendez-vous. Artisans, commerçants ou entrepreneurs se partageront le 2e étage du LAB.???? Les à-côtés ????Corner illustrations avec Géraldine Joséphine, Mahnu, Florian Gallou, Mauvaise Gwen & Osvald Blouson / Espace Tattoo : Ophélie Fays & Zieu Tattoo / Coiffure : Salon Le Labo???? DJ’s ????Samedi 16h-18h30 : Chilly JayDimanche 15h-17h30 : Karim KarimÉvénement Facebook

Little Atlantique Brewery / LAB Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

https://www.facebook.com/events/1361328589001535?locale=fr_FR