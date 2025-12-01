Le super petit chaperon rouge La Luna Negra Bayonne

Le super petit chaperon rouge La Luna Negra Bayonne samedi 27 décembre 2025.

Le super petit chaperon rouge

La Luna Negra 7 Rue des Augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 16 EUR

2025-12-27

fin : 2025-12-27

2025-12-27

Et si le chaperon rouge avait plus d’un tour dans son panier ?

Le petit chaperon rouge doit rendre visite à sa grand-mère qui habite une petite maison au fond de la forêt. Sur les recommandations de sa maman, elle ne doit pas traîner en route… Mais c’est sans compter sur une princesse perdue, un loup affamé, des musiciens débutants et autres personnages de contes hauts en couleurs. Mais arrivera-t-elle chez sa grand-mère ?

Venez suivre les folles péripéties de ce petit chaperon qui, sous ses airs espiègles et malicieux, cache aussi de super pouvoirs… mais chut ! C’est un secret.

Un spectacle interactif et musical qui ravira petits et grands.

SUCCÈS AVIGNON 2023

Une pièce de et avec Auriane Cadot, Magali Faure et Angélique Lhérault

Durée: 50 mn

A partir de 4 ans .

La Luna Negra 7 Rue des Augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 25 78 05

