LA TEAM GOLDMAN – CENTRE ATHANOR Montlucon

LA TEAM GOLDMAN Début : 2026-11-07 à 20:00. Tarif : – euros.

LES DERNIERS COUCHES PRÉSENTE : LA TEAM GOLDMANSi Jean-Jacques Goldman a quitté la scène, sa musique est toujours aussi actuelle… et positive !Après un premier Zénith d’Auvergne en décembre 2024 couronné d’un énorme succès devant plus de 4 500 personnes, La TEAM Goldman revient avec un nouveau show exclusivement composé des tubes de Jean-Jacques GOLDMAN en versions 100% live avec plus de 50 choristes sur scène.Une idée, un projet, une rencontre, une amitié, et le groupe est né : La TEAM Goldman est une équipe de 9 musiciens, choristes et techniciens de la région clermontoise qui s’éclatent sur scène et qui vous offrent un moment de vie… électrisant !?Des mélodies inoubliables qui nous transporteront. Ensemble !! Normal, quand la musique est bonne et qu’elle ne triche pas !

CENTRE ATHANOR RUE PABLO PICASSO 03100 Montlucon 03