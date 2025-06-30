LE SUPER PETIT CHAPERON ROUGE – LA LUNA NEGRA Bayonne

LE SUPER PETIT CHAPERON ROUGE Début : 2025-12-30 à 15:00. Tarif : – euros.

Et si le chaperon rouge avait plus d’un tour dans son panier ? « Le petit chaperon rouge doit rendre visite à sa grand-mère qui habite une petite maison au fond de la forêt. Sur les recommandations de sa maman, elle ne doit pas traîner en route… Mais c’est sans compter sur une princesse perdue, un loup affamé, des musiciens débutants et autres personnages de contes hauts en couleurs. Mais arrivera-t-elle chez sa grand-mère ? »Venez suivre les folles péripéties de ce petit chaperon qui, sous ses airs espiègles et malicieux, cache aussi de super pouvoirs… mais chut ! C’est un secret.Un spectacle interactif et musical qui ravira petits et grands. SUCCÈS AVIGNON 2023Une pièce de et avec Auriane Cadot, Magali Faure et Angélique LhéraultDurée: 50 mnA partir de 3 ans TEASERhttps://youtu.be/Xtv_hrUBgfE

LA LUNA NEGRA 7, RUE DES AUGUSTINS 64100 Bayonne 64