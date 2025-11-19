Le super pouvoir des Sourds : carte blanche à l’auteur Nikesco Bibliothèque Saint-Eloi Paris

Nikesco vient buller à la bibliothèque !

Pendant plus de 6 mois, Nikesco et ses invité.e.s surprise vous feront découvrir chaque facette du super pouvoir des Sourds à travers la bande dessinée, la littérature, l’art contemporain ou encore la culture queer ! Retrouvez toute la programmation de la carte blanche au fil des mois, accessible grâce à la présence d’interprètes LSF/FR : expositions, dédicaces, visites guidées, ateliers créatifs, tables rondes, rencontres…

Qui est Nikesco ?

Après des études d’art appliqué à l’école Emile Cohl à Lyon puis des études en graphisme à l’École Multimédia à Paris, Nikesco fait ses premières armes en tant que graphiste dans différentes agences de communication et à la télévision. Depuis 2018, il se consacre pleinement à sa passion du dessin.

Nikesco est l’auteur de la série en deux tomes Le bruit des gens, publiée aux Éditions Lapin. Il y dessine et partage des anecdotes et drôleries de sa vie quotidienne de sourd. Son 3e roman graphique, Dialogues de Sourd, publié aux éditions Exemplaire, est sorti en 2025. En parallèle, il travaille à son compte en tant qu’illustrateur et graphiste.

Dialogues de Sourd – couverture ; Crédits : Nikesco, éditions Exemplaire, 2024

La bibliothèque tient à remercier les nombreux partenaires de cette carte blanche ! Merci à Bibliocité, la Mairie du 12e arrondissement, la Caverne des BD, le conservatoire du 12e arrondissement Paul Dukas, l’école élémentaire Reuilly, le Fonds d’art contemporain-Paris collections, l’Atelier de Paris/CDCN…

Logo ; Crédits : Mairie du 12e arrondissement de Paris

La bibliothèque Saint-Éloi est heureuse d’ouvrir grand ses portes à l’auteur Nicolas Combes, alias Nikesco, de janvier à août 2026 pour une carte blanche haute en couleurs !

Du mardi 13 janvier 2026 au samedi 29 août 2026 :

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-13T01:00:00+01:00

fin : 2026-08-30T01:59:59+02:00

Date(s) :

Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris

+33153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/