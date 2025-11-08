« Le super-pouvoir du calme avec le conte du sage hibou » Bibliothèque Benoîte Groult Paris

« Le super-pouvoir du calme avec le conte du sage hibou » Bibliothèque Benoîte Groult Paris samedi 8 novembre 2025.

Bidouille, notre petite mascotte orange, accueille le sage hibou.

À travers un conte original, les

enfants partent à la rencontre d’un sage hibou qui leur apprend à respirer et à

cultiver la sérénité. L’histoire est suivie de jeux et d’exercices pratiques proposés par Laetitia Legrand :

respiration, cohérence cardiaque, relaxation et découverte des émotions.

Un

atelier conçu pour aider les enfants à développer leurs ressources intérieures

tout en partageant un temps privilégié avec leur parent.

Réservation obligatoire (nombre de places limité).

Information importante pour nos habitués : ce spectacle remplace l’heure du conte des tout-petits du samedi matin.

Face au succès de ce RDV des tout-petits, nous vous recommandons fortement de réserver vos places.

Par

ailleurs, afin de permettre au plus GRAND nombre de PETITS d’écouter

nos histoires, seul un parent pourra accompagner son ou ses enfants.

Merci de votre compréhension.

Retrouvez tous nos évènements sur réservation

Réservez vos places en ligne pour toutes nos animations sur inscription

En novembre, les PETITES histoires de Bidouille prennent une forme spéciale. Avec Laetitia Legrand, partagez avec votre tout-petit un moment ludique et poétique pour découvrir comment apprivoiser ses émotions et retrouver son calme intérieur.

Le samedi 08 novembre 2025

de 10h30 à 11h30

gratuit

Réservation sur place, par téléphone ou en ligne sur billetweb.fr via le lien suivant

Public tout-petits. Jusqu’à 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-08T11:30:00+01:00

fin : 2025-11-08T12:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-08T10:30:00+02:00_2025-11-08T11:30:00+02:00

Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-benoite-groult-19532 +33143224218 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr