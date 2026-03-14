Le Super Trail Nantais Stade de Procé Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-19 10:30 –

Gratuit : non 15 € à 20 € coureurs 15 € à 20 € coureurs (majorés de 3 € à partir du 12/4/26 et de 6 € pour les inscriptions sur place le 19/4/26) Inscriptions : https://www.lesfouleesnantaises.fr/super-trail-nantais/ Tout public

2 trails proposés, dimanche 19 Avril 2026, Départs à 10h30 du Stade de Procé – Nantes : Super Trail Chezin’Nature 18 kmetSuper Trail Chezin’Run 10 km Vous partirez du stade de Procé et vous dirigerez vers Saint-Herblain en longeant le val de Chézine. Après un parcours dans le Val de Chézine, vous reviendrez vers Nantes, rentrerez dans l’écrin de verdure du parc de Procé et vous rejoindrez l’arrivée sur la piste du stade de Procé. Pour coureur expérimenté ou débutant. Organisé par Les Foulées Nantaises

Stade de Procé Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 40 76 85 58 https://www.lesfouleesnantaises.fr/super-trail-nantais/



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