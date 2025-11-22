Le super week-end de la bibliothèque Oscar Niemeyer Place Oscar Niemeyer Le Havre

Le super week-end de la bibliothèque Oscar Niemeyer

La bibliothèque Oscar Niemeyer célèbre ses 10 ans rendez-vous les 22 et 23 novembre pour un week-end d’animations et de festivités.

Depuis son ouverture le 3 novembre 2015 au cœur du site emblématique conçu par l’architecte brésilien Oscar Niemeyer, la bibliothèque qui porte son nom est devenue, dix ans plus tard, un lieu phare de la vie culturelle havraise. Pour célébrer cette décennie d’échanges, de lectures et de découvertes, un week-end festif est organisé les 22 et 23 novembre, avec une programmation riche et accessible à tous. .

