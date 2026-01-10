Le Symposium Salle Equinoxe Savenay

Le Symposium

Salle Equinoxe
35 Rue Saint-Michel
Savenay
Loire-Atlantique

Début : 2026-02-21 10:00:00

fin : 2026-02-22 18:00:00

21-22 février 2026

Vous aimez l’horreur et son univers ? Le salon Le Symposium est fait pour vous ! Les contes de Vaximonia vous proposent un salon horrifique les 21 et 22 février 2026.

Venez rencontrer les créateurs de l’horreur au Symposium ! Qu’ils soient d’une proche contrée ou de par-delà les horizons, tous se réunissent à ce salon de l’horreur et de la fantasy. Les ésotériques, les affreux, les étranges et les atroces, ils attendent tous ce rendez-vous avec impatience pour pouvoir exposer leurs œuvres et partager un moment effroyable avec leurs congénères. Venez découvrir ce monde aux recoins étranges et aux âmes sinistrées…

Tarif participatif de 3€ minimum l’entrée. .

Salle Equinoxe
35 Rue Saint-Michel
Savenay 44260
Loire-Atlantique
Pays de la Loire
les-contes-de-vaximonia@outlook.com

English :

