Le Symposium Salle Equinoxe Savenay samedi 21 février 2026.
Salle Equinoxe 35 Rue Saint-Michel Savenay Loire-Atlantique
Début : 2026-02-21 10:00:00
fin : 2026-02-22 18:00:00
2026-02-21 2026-02-22
Vous aimez l'horreur et son univers ? Le salon Le Symposium est fait pour vous ! Les contes de Vaximonia vous proposent un salon horrifique les 21 et 22 février 2026.
Venez rencontrer les créateurs de l'horreur au Symposium ! Qu'ils soient d'une proche contrée ou de par-delà les horizons, tous se réunissent à ce salon de l'horreur et de la fantasy. Les ésotériques, les affreux, les étranges et les atroces, ils attendent tous ce rendez-vous avec impatience pour pouvoir exposer leurs œuvres et partager un moment effroyable avec leurs congénères. Venez découvrir ce monde aux recoins étranges et aux âmes sinistrées…
Tarif participatif de 3€ minimum l'entrée.
Salle Equinoxe 35 Rue Saint-Michel Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire les-contes-de-vaximonia@outlook.com
