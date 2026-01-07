Le Symptôme Générationnel Galerie Étienne de Causans Paris

Le «

Symptôme » est ici la manifestation visible d’un malaise sociétal

profond, celui d’une génération écartelée entre l’héritage d’une imagerie

simplifiée (les cartoons, la pop culture) et la complexité brute d’un monde en

crise (identité, environnement, vanité numérique).

Les

séries :

A. Le

Déstructuralisme Figuratif : Morphologie de la Crise

​Le Déstructuralisme

Figuratif n’est pas une simple hybridation, mais un protocole

d’altération. L’artiste soumet le modèle classique à une déchirure

programmée, superposant l’anatomie classique à des fragments de figures

burlesques. Ces «fragments d’une nouvelle histoire» attestent de la porosité

des frontières entre l’allégorie et le quotidien numérisé.

La figure émerge ainsi comme un palimpseste psychologique, révélant

les strates de l’aliénation et de la reconstruction identitaire.

​B. La

Réflexion Sociale : Le Bestiaire Contemporain

​En contrepoint,

la série des Réflexions Sociales élargit le propos au domaine

de l’observation sociologique. Elle utilise le bestiaire comme opérateur

d’allégorie pour décrypter les mécanismes de la vanité, de la

consommation et de l’anxiété collective. Ces compositions, souvent saturées et

ironiques, fonctionnent comme des vanités modernes, où le caractère

burlesque des figures souligne l’absurdité des dynamiques sociales

contemporaines.

L’exposition Le Symptôme Générationnel présente l’œuvre de Ronnie Jiang comme une analyse visuelle des contradictions et de la fatigue identitaire qui définissent notre époque. À travers deux séries interconnectées, l’artiste ne fait pas que dépeindre le réel ; elle en extrait la fièvre, la tension et l’ambivalence.

Du lundi 02 février 2026 au mercredi 11 février 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h30 à 19h00

gratuit Tout public.

Galerie Étienne de Causans 25 rue de seine 75006 Paris

https://www.ronnie-jiang.com jiangronnie@yahoo.com



