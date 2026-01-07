Le Symptôme Générationnel Galerie Étienne de Causans Paris
Le Symptôme Générationnel Galerie Étienne de Causans Paris lundi 2 février 2026.
Le «
Symptôme » est ici la manifestation visible d’un malaise sociétal
profond, celui d’une génération écartelée entre l’héritage d’une imagerie
simplifiée (les cartoons, la pop culture) et la complexité brute d’un monde en
crise (identité, environnement, vanité numérique).
Les
séries :
A. Le
Déstructuralisme Figuratif : Morphologie de la Crise
Le Déstructuralisme
Figuratif n’est pas une simple hybridation, mais un protocole
d’altération. L’artiste soumet le modèle classique à une déchirure
programmée, superposant l’anatomie classique à des fragments de figures
burlesques. Ces «fragments d’une nouvelle histoire» attestent de la porosité
des frontières entre l’allégorie et le quotidien numérisé.
La figure émerge ainsi comme un palimpseste psychologique, révélant
les strates de l’aliénation et de la reconstruction identitaire.
B. La
Réflexion Sociale : Le Bestiaire Contemporain
En contrepoint,
la série des Réflexions Sociales élargit le propos au domaine
de l’observation sociologique. Elle utilise le bestiaire comme opérateur
d’allégorie pour décrypter les mécanismes de la vanité, de la
consommation et de l’anxiété collective. Ces compositions, souvent saturées et
ironiques, fonctionnent comme des vanités modernes, où le caractère
burlesque des figures souligne l’absurdité des dynamiques sociales
contemporaines.
L’exposition Le Symptôme Générationnel présente l’œuvre de Ronnie Jiang comme une analyse visuelle des contradictions et de la fatigue identitaire qui définissent notre époque. À travers deux séries interconnectées, l’artiste ne fait pas que dépeindre le réel ; elle en extrait la fièvre, la tension et l’ambivalence.
Du lundi 02 février 2026 au mercredi 11 février 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi
de 14h30 à 19h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-02T15:30:00+01:00
fin : 2026-02-11T20:00:00+01:00
Date(s) : 2026-02-02T14:30:00+02:00_2026-02-02T19:00:00+02:00;2026-02-03T14:30:00+02:00_2026-02-03T19:00:00+02:00;2026-02-04T14:30:00+02:00_2026-02-04T19:00:00+02:00;2026-02-05T14:30:00+02:00_2026-02-05T19:00:00+02:00;2026-02-06T14:30:00+02:00_2026-02-06T19:00:00+02:00;2026-02-07T14:30:00+02:00_2026-02-07T19:00:00+02:00;2026-02-09T14:30:00+02:00_2026-02-09T19:00:00+02:00;2026-02-10T14:30:00+02:00_2026-02-10T19:00:00+02:00;2026-02-11T14:30:00+02:00_2026-02-11T19:00:00+02:00
Galerie Étienne de Causans 25 rue de seine 75006 Paris
https://www.ronnie-jiang.com jiangronnie@yahoo.com
Afficher la carte du lieu Galerie Étienne de Causans et trouvez le meilleur itinéraire