Le Syndrôme de Cassandre Colonnes Blanquefort jeudi 3 février 2022.

Tarifs sur www.carrecolonnes.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2022-02-03T20:30:00 – 2022-02-03T21:40:00

Fin : 2022-02-04T20:30:00 – 2022-02-04T21:40:00

Théâtre

durée : 1h10

Culte, sale et grinçant

Clown au nez aussi gris que ses cheveux sont en bataille, décati, un peu clodo, Cassandre évoque le Michel Simon de Boudu sauvé des eaux. Drôle et grinçant juste ce qu’il faut, il vient, seul en scène, annoncer des tragédies sans jamais – c’est le problème – être entendu. Équilibriste loufoque, il joue des émotions, de l’inconscient et du rêve. Parce qu’il ne s’interdit rien, on rit beaucoup et souvent jaune. À la croisée de l’illusionnisme, du théâtre d’objets et de marionnettes, et du clown, Le Syndrome de Cassandre signé Yann Frisch, est un spectacle poétique, absurde et résolument libre.

Colonnes 4 rue du Docteur Castéra Blanquefort Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine Lieu culturel majeur de la métropole Bordelaise, la Scène nationale Carré-Colonnes propose une programmation curieuse et touche-à-tout avec des spectacles couvre tout le spectre large des arts de la scène et encourage mixité, innovation et découverte. Un savant équilibre entre artistes renommés et projets plus confidentiels sur le plan médiatique (mais non moins excitants).

Depuis 2009, Carré-Colonnes se situe dans les centres villes de Saint-Médard-en-Jalles et de Blanquefort avec la fusion de deux établissements emblématiques de la communauté urbaine de Bordeaux : le Carré des Jalles (Saint-Médard-en-Jalles) et les Colonnes (Blanquefort). Cette union a permis de faire vivre intensément un projet culturel mutualisé, qui rayonne sur l'Aquitaine, et même au-delà, grâce au travail de mise en réseau très appuyé de l'équipe qui s'étend sur l'international.

Yann Frisch / Compagnie L’Absente spectacle theatre

Christophe Raynaud De Lage