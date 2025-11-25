Le système Ribadier Cie Le combat ordinaire Châtelaudren-Plouagat

Le système Ribadier Cie Le combat ordinaire

Rue du Maillet Châtelaudren-Plouagat Côtes-d’Armor

Théâtre Dès 14 ans Création 2026

Pour couvrir ses infidélités, M. Ribadier endort sa femme Angèle grâce à ses talents d’hypnotiseur. Mais l’arrivée inopinée de l’amoureux exilé d’Angèle, vient troubler ce stratagème bien rodé. Écrite en 1892, cette comédie en trois actes résonne étonnamment avec le procès Pélicot, symbole des violences faites aux femmes. Derrière des situations burlesques et les archétypes du couple, Feydeau épingle les travers de la bourgeoisie. La mise en scène d’Antoine de La Roche, portée par l’énergie intense des comédiens,

oscille entre comique de situation et satire de la manipulation. .

