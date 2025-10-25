Le tableau magique Archange Théâtre Marseille 8e Arrondissement

Le tableau magique Archange Théâtre Marseille 8e Arrondissement samedi 25 octobre 2025.

Le tableau magique

Samedi 25 octobre 2025 à partir de 10h, à partir de 14h30 et à partir de 16h30. Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 9 – 9 – EUR

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Magie pour enfant de 4 à 10 ans



Seuls ceux qui sortent du cadre peuvent voir la totalité du tableau.Enfants

Pierre le peintre est heureux de présenter au public son dernier tableau.



Malheureusement ce dernier a disparu de la scène, et une mystérieuse lettre le met au défi de le retrouver.



Mais le voleur a oublié un détail important Pierre n’est pas seulement peintre, il est aussi magicien.



Et aujourd’hui il n’est pas seul, car les spectateurs sont là pour l’aider ! .

Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 76 15 97 archangetheatre@orange.fr

English :

Magic for children aged 4 to 10



« Only those who step out of the frame can see the whole picture

German :

Zauberei für Kinder von 4 bis 10 Jahren



« Nur wer aus dem Rahmen fällt, kann das ganze Bild sehen »

Italiano :

Magia per bambini da 4 a 10 anni



« Solo chi esce dalla cornice può vedere il quadro completo »

Espanol :

Magia para niños de 4 a 10 años



« Sólo quien se sale del marco puede ver el cuadro completo »

