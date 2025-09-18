Le Tableau Prodigieux Salle de spectacle du Centre Pierre Cardinal Le Puy-en-Velay
Le Tableau Prodigieux
Salle de spectacle du Centre Pierre Cardinal 9 rue Jules Vallès Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-18
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-18
Spectacle mêlant comédie et commedia dell’arte autour d’une fable pleine d’humour qui dépeint les travers des élites d’une petite ville de l’Espagne de Phillippe II.
English :
A show combining comedy and commedia dell’arte, based on a humorous fable depicting the failings of the elite in a small town in the Spain of Phillippe II.
German :
Eine Aufführung, die Komödie und Commedia dell’arte zu einer humorvollen Fabel vereint, die die Schwächen der Elite einer Kleinstadt im Spanien Philipps II. darstellt.
Italiano :
Uno spettacolo che unisce commedia e commedia dell’arte in una favola umoristica che descrive i fallimenti dell’élite in una piccola città nella Spagna di Filippo II.
Espanol :
Un espectáculo que combina la comedia y la commedia dell’arte en una fábula humorística que describe los defectos de la élite en una pequeña ciudad de la España de Felipe II.
