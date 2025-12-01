« Le tableau volé » Bibliothèque Drouot Paris

« Le tableau volé » Bibliothèque Drouot Paris jeudi 18 décembre 2025.

9ème film de Pascal Bonitzer « Le tableau volé » sorti en salle en 2024,

s’inspire d’une histoire vraie, celle de la redécouverte, dans le

logement modeste d’un ouvrier, d’un tableau d’Egon Schiele spolié par

les nazis que l’on croyait disparu.

Avec un casting remarquable (Alex Lutz , Léa Drucker , Nora Hamzaoui , etc.), une intrigue efficace et des dialogues savoureux, Pascal Bonitzer nous offre une plongée passionnante dans le monde du marché de l’art. L’hôtel des ventes Drouot est d’ailleurs le cadre de nombreuses scènes !

bibliothèque Drouot vous propose de découvrir ce film lors d’une

projection qui aura lieu de 18h15 à 19h45 le jeudi 18 décembre et sera

suivie d’un échange avec le réalisateur Pascal Bonitzer de 20h à 21h.

Synopsis du film : André

Masson, commissaire-priseur dans la célèbre maison de ventes Scottie’s,

reçoit un jour un courrier selon lequel une toile d’Egon Schiele aurait

été découverte à Mulhouse chez un jeune ouvrier. Très sceptique, il se

rend sur place et doit se rendre à l’évidence : le tableau est

authentique, un chef-d’œuvre disparu depuis 1939, spolié par les nazis.

André voit dans cet événement le sommet de sa carrière, mais c’est aussi

le début d’un combat qui pourrait la mettre en péril. Heureusement, il

va être aidé par son ex-épouse et collègue Bertina, et par sa fantasque

stagiaire Aurore…

Bonitzer est scénariste, réalisateur et écrivain, ancien rédacteur aux

Cahiers du cinéma. Il a notamment réalisé : Rien sur Robert (1999), Le

grand Alibi (2008), Cherchez Hortense (2012), Les envoutés (2019),

etc.

Projection du film suivie d’un échange avec le réalisateur Pascal Bonitzer

Le jeudi 18 décembre 2025

de 18h15 à 21h00

gratuit

Inscription par mail à bibliotheque.drouot@paris.fr ou téléphone au 01 42 46 97 78

Public adultes.

Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot 75009 Paris

+33142469778 bibliotheque.drouot@paris.fr