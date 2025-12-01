« Le tableau volé » Bibliothèque Drouot Paris
« Le tableau volé » Bibliothèque Drouot Paris jeudi 18 décembre 2025.
9ème film de Pascal Bonitzer « Le tableau volé » sorti en salle en 2024,
s’inspire d’une histoire vraie, celle de la redécouverte, dans le
logement modeste d’un ouvrier, d’un tableau d’Egon Schiele spolié par
les nazis que l’on croyait disparu.
Avec un casting remarquable (Alex Lutz , Léa Drucker , Nora Hamzaoui , etc.), une intrigue efficace et des dialogues savoureux, Pascal Bonitzer nous offre une plongée passionnante dans le monde du marché de l’art. L’hôtel des ventes Drouot est d’ailleurs le cadre de nombreuses scènes !
bibliothèque Drouot vous propose de découvrir ce film lors d’une
projection qui aura lieu de 18h15 à 19h45 le jeudi 18 décembre et sera
suivie d’un échange avec le réalisateur Pascal Bonitzer de 20h à 21h.
Synopsis du film : André
Masson, commissaire-priseur dans la célèbre maison de ventes Scottie’s,
reçoit un jour un courrier selon lequel une toile d’Egon Schiele aurait
été découverte à Mulhouse chez un jeune ouvrier. Très sceptique, il se
rend sur place et doit se rendre à l’évidence : le tableau est
authentique, un chef-d’œuvre disparu depuis 1939, spolié par les nazis.
André voit dans cet événement le sommet de sa carrière, mais c’est aussi
le début d’un combat qui pourrait la mettre en péril. Heureusement, il
va être aidé par son ex-épouse et collègue Bertina, et par sa fantasque
stagiaire Aurore…
Bonitzer est scénariste, réalisateur et écrivain, ancien rédacteur aux
Cahiers du cinéma. Il a notamment réalisé : Rien sur Robert (1999), Le
grand Alibi (2008), Cherchez Hortense (2012), Les envoutés (2019),
etc.
Projection du film suivie d’un échange avec le réalisateur Pascal Bonitzer
Le jeudi 18 décembre 2025
de 18h15 à 21h00
gratuit
Inscription par mail à bibliotheque.drouot@paris.fr ou téléphone au 01 42 46 97 78
Public adultes.
Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot 75009 Paris
+33142469778 bibliotheque.drouot@paris.fr