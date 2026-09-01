Informations pratiques

Fontaines

Le Taka’Club fait sa course festive

Parc Baron de Sainte-Suzanne Fontaines Saône-et-Loire

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Taka’Courir, Taka’Marcher, Taka’Transpirer, Taka’Foncer. 1ère édition de la course festive du Taka’Club. Course 11km et et course enfants. .

Parc Baron de Sainte-Suzanne Fontaines 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 34 11 11 80 takaclub26@gmail.com

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English : Le Taka’Club fait sa course festive

L’événement Le Taka’Club fait sa course festive Fontaines a été mis à jour le 2026-09-09 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I