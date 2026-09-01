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AGENDA · Fontaines

Le Taka’Club fait sa course festive Fontaines

samedi 26 septembre 2026 · Fontaines

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Adresse
Parc Baron de Sainte-Suzanne
Ville
71150 Fontaines
Département
Saône-et-Loire
Tarif
2 2 2 Tarif enfant Tarif enfant

Fontaines

Le Taka’Club fait sa course festive

Parc Baron de Sainte-Suzanne Fontaines Saône-et-Loire

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Taka’Courir, Taka’Marcher, Taka’Transpirer, Taka’Foncer. 1ère édition de la course festive du Taka’Club. Course 11km et et course enfants.   .

Parc Baron de Sainte-Suzanne Fontaines 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 34 11 11 80  takaclub26@gmail.com

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English : Le Taka’Club fait sa course festive

L’événement Le Taka’Club fait sa course festive Fontaines a été mis à jour le 2026-09-09 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I

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