« Le Talent d’Achille », par la compagnie « Les Ombres des Soirs », au Centre Wilson de Montmédy à 15h

Tout public, spectacle contemporain

Version 35min, suivi d’un verre de l’amitié

Préparez-vous pour une course effrénée à travers les siècles ! En quelques minutes, le spectacle revisite l’histoire du sport, des premiers Jeux Olympiques antiques aux tutos de fitness modernes. Entre mythologie et anecdotes croustillantes, un comédien incarne avec humour les grandes figures du sport et ses disciplines emblématiques… avec en supplément une séance d’aérobic finale survoltée !

Accès et tarif libre dans la limite des places disponibles.

Programme complet et détails sur www.lesombresdessoirs.fr

Retrouvez la troupe pour le festival d’été, du 26 juillet au 3 août !Tout public

English :

« Le Talent d’Achille », by the company « Les Ombres des Soirs », at the Centre Wilson in Montmédy at 3pm

All audiences, contemporary show

35min version, followed by a friendly drink

Get ready for a wild ride through the centuries! In just a few minutes, the show revisits the history of sport, from the first ancient Olympic Games to modern fitness tutorials. With a mix of mythology and anecdotes, a comedian humorously portrays the great figures of sport and its emblematic disciplines… with the added bonus of an exhilarating final aerobics session!

Admission and prices are free, subject to availability.

Full program and details at www.lesombresdessoirs.fr

Join the troupe for the summer festival, from July 26 to August 3!

German :

« Le Talent d’Achille », von der Kompanie « Les Ombres des Soirs », im Centre Wilson in Montmédy um 15 Uhr

Für alle Altersgruppen, zeitgenössisches Schauspiel

Version 35min, gefolgt von einem Glas Freundschaft

Machen Sie sich bereit für einen rasanten Wettlauf durch die Jahrhunderte! In wenigen Minuten wird die Geschichte des Sports von den ersten antiken Olympischen Spielen bis hin zu modernen Fitnesstutorials erzählt. Zwischen Mythologie und pikanten Anekdoten verkörpert ein Schauspieler auf humorvolle Weise die großen Figuren des Sports und seine emblematischen Disziplinen… mit einer zusätzlichen Aerobic-Session am Ende!

Der Eintritt ist frei, solange Plätze verfügbar sind.

Vollständiges Programm und Details auf www.lesombresdessoirs.fr

Treffen Sie die Truppe während des Sommerfestivals vom 26. Juli bis 3. August!

Italiano :

« Le Talent d’Achille », a cura della compagnia « Les Ombres des Soirs », presso il Centre Wilson di Montmédy alle ore 15.00

Per tutti i pubblici, spettacolo contemporaneo

Versione di 35 minuti, seguita da un aperitivo conviviale

Preparatevi a una corsa sfrenata attraverso i secoli! In pochi minuti, lo spettacolo rivisita la storia dello sport, dalle prime Olimpiadi antiche ai moderni tutorial di fitness. Con un mix di mitologia e aneddoti succulenti, un comico ritrae con umorismo le grandi figure dello sport e le sue discipline emblematiche, con l’aggiunta di una sessione finale di aerobica super potenziata!

L’ingresso e i prezzi sono gratuiti, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Programma completo e dettagli su www.lesombresdessoirs.fr

Unitevi alla compagnia per il festival estivo, dal 26 luglio al 3 agosto!

Espanol :

« Le Talent d’Achille », de la compañía « Les Ombres des Soirs », en el Centre Wilson de Montmédy a las 15.00 horas

Para todos los públicos, espectáculo contemporáneo

Versión de 35 minutos, seguida de un aperitivo

¡Prepárese para un viaje salvaje a través de los siglos! En sólo unos minutos, el espectáculo repasa la historia del deporte, desde los primeros Juegos Olímpicos de la Antigüedad hasta los modernos tutoriales de fitness. Con una mezcla de mitología y jugosas anécdotas, un cómico retrata con humor a las grandes figuras del deporte y sus disciplinas emblemáticas… ¡con el añadido de una sesión final de aeróbic sobrealimentada!

Entrada y precios gratuitos, según disponibilidad.

Programa completo y detalles en www.lesombresdessoirs.fr

Únase a la compañía en el festival de verano, del 26 de julio al 3 de agosto

