Le Talu + Rolli, la Cave aux Poètes, Roubaix

vendredi 20 novembre 2026 · la Cave aux Poètes · Roubaix

Informations pratiques

Le Talu + Rolli Vendredi 20 novembre, 20h00 la Cave aux Poètes Nord

de 10€ à 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-20T20:00:00+01:00 – 2026-11-20T23:30:00+01:00

Fin : 2026-11-20T20:00:00+01:00 – 2026-11-20T23:30:00+01:00

**LE TALU**

Rap digital, post-trip hop, pop triste et ASMR érotique.

Un live **intime, queer, colérique et incandescent**, entre autotune, prods glitchées et gros beats mélancoliques.

⚡️ **ROLLI**

Électro, pop, hyperpop et refrains entêtants.

Venue du Nord, elle transforme ses hauts, ses bas et ses départs en **une traversée émotionnelle qui fait danser et serre le cœur.**

**Ça danse. Ça pleure. Ça transpire. Ça recommence. **

la Cave aux Poètes 16 rue du Grand Chemin 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://caveauxpoetes.com/evenement/le-talu-rolli/ »}]

Électro, pop, hyperpop et refrains entêtants pop concert

caveauxpoetes