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Le Talu + Rolli, la Cave aux Poètes, Roubaix

vendredi 20 novembre 2026 · la Cave aux Poètes · Roubaix

Le Talu + Rolli, la Cave aux Poètes, Roubaix

Informations pratiques

Début
vendredi 20 novembre 2026
Fin
vendredi 20 novembre 2026
Lieu
la Cave aux Poètes
Adresse
16 rue du Grand Chemin 59100 Roubaix
Ville
59100 Roubaix
Département
Nord
Tarif
de 10€ à 15€

Le Talu + Rolli Vendredi 20 novembre, 20h00 la Cave aux Poètes Nord

de 10€ à 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-20T20:00:00+01:00 – 2026-11-20T23:30:00+01:00
Fin : 2026-11-20T20:00:00+01:00 – 2026-11-20T23:30:00+01:00

**LE TALU**
Rap digital, post-trip hop, pop triste et ASMR érotique.
Un live **intime, queer, colérique et incandescent**, entre autotune, prods glitchées et gros beats mélancoliques.

⚡️ **ROLLI**
Électro, pop, hyperpop et refrains entêtants.
Venue du Nord, elle transforme ses hauts, ses bas et ses départs en **une traversée émotionnelle qui fait danser et serre le cœur.**

**Ça danse. Ça pleure. Ça transpire. Ça recommence. **

la Cave aux Poètes 16 rue du Grand Chemin 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://caveauxpoetes.com/evenement/le-talu-rolli/ »}]
Électro, pop, hyperpop et refrains entêtants pop concert

caveauxpoetes

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