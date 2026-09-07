Le Talu + Rolli, la Cave aux Poètes, Roubaix
vendredi 20 novembre 2026 · la Cave aux Poètes · Roubaix
Informations pratiques
Le Talu + Rolli Vendredi 20 novembre, 20h00 la Cave aux Poètes Nord
de 10€ à 15€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-20T20:00:00+01:00 – 2026-11-20T23:30:00+01:00
Fin : 2026-11-20T20:00:00+01:00 – 2026-11-20T23:30:00+01:00
**LE TALU**
Rap digital, post-trip hop, pop triste et ASMR érotique.
Un live **intime, queer, colérique et incandescent**, entre autotune, prods glitchées et gros beats mélancoliques.
⚡️ **ROLLI**
Électro, pop, hyperpop et refrains entêtants.
Venue du Nord, elle transforme ses hauts, ses bas et ses départs en **une traversée émotionnelle qui fait danser et serre le cœur.**
**Ça danse. Ça pleure. Ça transpire. Ça recommence. **
la Cave aux Poètes 16 rue du Grand Chemin 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://caveauxpoetes.com/evenement/le-talu-rolli/ »}]
Électro, pop, hyperpop et refrains entêtants pop concert
caveauxpoetes
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