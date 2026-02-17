Le Tapissage | Les Complices Impro Module Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-01 20:30 – 22:30

Gratuit : non Entrée libre, participation au chapeau Entrée gratuite, participation libre au chapeau (CB, espèces). Adulte, En famille, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

Trois suspects, un·e coupable… À vous de trancher !Alors qu’un crime a eu lieu, trois individus suspectés de l’avoir commis vont devoir prouver au jury leur innocence afin d’éviter la prison. À l’issue de chaque saynète improvisée, le public vote pour donner un avertissement à celui ou celle qui lui semblera le ou la plus suspect·e. Et au terme du jugement, l’individu ayant récolté le plus d’avertissements sera déclaré COUPABLE !Le jeudi 1er octobre 2026 à 20h30.Rendez-vous au Module, 31 bis rue de la Tour d’Auvergne, 44200 Nantes (arrêt C5 République).Entrée gratuite, participation libre au chapeau (CB, espèces).Ouverture du bar dès 17h, à boire et à manger sur place !

Module Nantes 44262



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