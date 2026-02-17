Le Tapissage | Les Complices Impro Mystère Impro Club Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-13 19:00 – 20:30

Gratuit : non Tarif : 5€ à l’entrée + prix libre à la sortie. Tarif : 5€ à l’entrée + prix libre à la sortie (CB, espèces). Adulte, En famille, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

Trois suspects, un·e coupable… À vous de trancher !Alors qu’un crime a eu lieu, trois individus suspectés de l’avoir commis vont devoir prouver au jury leur innocence afin d’éviter la prison. À l’issue de chaque saynète improvisée, le public vote pour donner un avertissement à celui ou celle qui lui semblera le ou la plus suspect·e. Et au terme du jugement, l’individu ayant récolté le plus d’avertissements sera déclaré COUPABLE !Le vendredi 13 novembre à 19h.Rendez-vous au Mystère Comedy Club, 9 rue Paré, 44000 Nantes (arrêt Saint-Nicolas).Tarif : 5€ à l’entrée + prix libre à la sortie.Ouverture du bar dès 18h, à boire et à manger sur place !

Mystère Impro Club Nantes 44000

https://www.mystereimpronantes.com/les-spectacles/carte-blanche?session=12695444



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