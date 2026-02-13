Le Tapissage, Mystère Impro Club, Nantes

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-19T20:30:00+01:00 – 2026-02-19T22:30:00+01:00
Fin : 2026-03-26T20:30:00+01:00 – 2026-03-26T22:30:00+01:00

Trois suspects, un ou une coupable… À vous de trancher !

Alors qu’un crime a eu lieu, trois individus suspectés de l’avoir commis vont devoir prouver au jury leur innocence afin d’éviter la prison.

À l’issue de chaque saynète improvisée, le public vote pour donner un avertissement à celui ou celle qui semble le ou la plus suspecte. Et au terme du jugement, l’individu ayant récolté le plus d’avertissements sera déclaré COUPABLE !

Avec Ange-Marine Chenevat, Timothé Dauplay et Aurélien Daunay.

Les jeudis 19 février et 26 mars 2026 à 20h30 au Mystère Impro Club (ouverture du bar à 18h)

Le Tapissage