Le Tartuffe

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre Yonne

Tarif : 12 – 12 – 29 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 19:30:00

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26 2026-03-27

Entre rigueur classique et sensualité des corps, le Nouveau Théâtre Populaire offre un grand Tartuffe étourdissant et sans détour. Croyances, obscurantisme, mensonges, amour toujours… Quand la lumineuse langue de Molière se conjugue à notre temps ! Voici quinze ans que le Nouveau Théâtre Populaire propage son artisanat dans un esprit de partage alliant exigence artistique, diversité du répertoire et accessibilité. Révélation du Festival d’Avignon “ In ” lors de sa création, ce Tartuffe mis en scène par Léo Cohen-Paperman déboule sur une simple piste de bois, le public installé de part et d’autre. Un espace resserré autour des corps qui sert de merveilleux tremplin à une bande d’actrices et d’acteurs au talent comique débridé, réunis autour d’un Tartuffe fourbissime. Prêt à détruire sa famille pour satisfaire ce directeur de conscience tyrannique, Orgon aura fort à faire pour se libérer de son emprise… Fidèle à la simplicité d’un théâtre de tréteaux où le jeu exulte, un Molière tel qu’en lui-même proche, intelligent, divertissant. En un mot, populaire ! .

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 24 24 accueil@auxerreletheatre.com

English : Le Tartuffe

German : Le Tartuffe

Italiano :

Espanol :

L’événement Le Tartuffe Auxerre a été mis à jour le 2025-10-04 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)