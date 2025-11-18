Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Le Taureau bleu Médiathèque Luce Courville Nantes samedi 13 décembre 2025.

Le Taureau bleu Samedi 13 décembre, 11h00 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-12-13T11:00:00 – 2025-12-13T12:00:00
Par Typhaine Jaumier
Tapies dans l’ombre, prêtes à surgir, de vieilles légendes vous guettent. Elles vous emmènent dans les méandres des collines bretonnes où se cachent des créatures inquiétantes qui peuplaient l’imagination de nos anciens.

Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire
Par la compagnie Les Corbeaux Dynamites