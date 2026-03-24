le T’chat Kafé Le Chat Pline Thiviers

le T’chat Kafé

Le Chat Pline 47 rue Lamy Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

Thème du mois l’aveuglement

Venez échanger sur ce thème dans la littérature, au sens philosophique, ethnologique ou simplement naturel

Thème du mois l’aveuglement

Venez échanger sur ce thème dans la littérature, au sens philosophique, ethnologique ou simplement naturel .

Le Chat Pline 47 rue Lamy Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 96 98 85 secretaire@acthiv.fr

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English : le T’chat Kafé

Theme of the month: blindness

Come and discuss this theme in literature, in a philosophical, ethnological or simply natural sense

L’événement le T’chat Kafé Thiviers a été mis à jour le 2026-03-25 par Isle-Auvézère