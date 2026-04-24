Le Teatime de la Châtelaine accords thés-vins et mets Château Fleur La Mothe Saint-Yzans-de-Médoc

Saint-Yzans-de-Médoc

Le Teatime de la Châtelaine accords thés-vins et mets

Château Fleur La Mothe 4 Rue de l’Étoile Saint-Yzans-de-Médoc Gironde

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 17:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Une Parenthèse Enchantée vous attend plus qu’une simple dégustation, partez pour un voyage hors du temps, une célébration de l’art de vivre à la Française.

Au programme de cette escale raffinée une Immersion Historique et une visite privilégiée du château.

L’Art de la Table Installez-vous à notre table d’apparat, dressée avec le plus grand soin pour une parenthèse suspendue.

L’Excellence Sensorielle Un accord rare et minutieusement orchestré en trois actes, alliant la noblesse de nos vins, la subtilité de thés d’exception, et la finesse de 12 créations gourmandes.

Pour concevoir ce menu d’exception, Nous avons uni notre goût pour le détail à l’expertise d’un grand Chef cuisinier fort de trente années de métier. Ensemble, nous avons imaginé une partition gustative unique, pensée pour ravir vos sens.

Sur réservation. .

Château Fleur La Mothe 4 Rue de l’Étoile Saint-Yzans-de-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 61 11 94

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Teatime de la Châtelaine accords thés-vins et mets

L’événement Le Teatime de la Châtelaine accords thés-vins et mets Saint-Yzans-de-Médoc a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Médoc-Vignoble