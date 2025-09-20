Le Technicentre Atlantique célèbre son centenaire SNCF – Technicentre Atlantique Châtillon

Le Technicentre Atlantique célèbre son centenaire Samedi 20 septembre, 10h00 SNCF – Technicentre Atlantique Hauts-de-Seine

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Le Technicentre Atlantique à le plaisir de vous inviter à la célébration du centenaire du site ferroviaire de Châtillon.

A cette occasion vous pourrez revivre l’évolution de la maintenance au fil du temps, monter à bord de trains historiques et découvrir nos fleurons de la modernité ferroviaire. Embarquez pour un voyage dans le temps !

SNCF – Technicentre Atlantique 60 rue Etienne Deforges 92320 Châtillon Châtillon 92320 Hauts-de-Seine Île-de-France Le Technicentre Atlantique assure la fourniture des rames au départ de Paris Montparnasse. Il pilote la maintenance des rames TGV Atlantiques, Duplex, TGV l’Océane et OUIGO circulant sur l’axe. Métro 13 – Chatillon – Montrouge à proximité

Journées européennes du patrimoine 2025

Pôle communication TATL