LE TECHNICIEN

Fendeille Aude

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 21:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Le technicien comédie d’ Eric Assous ; mis en scène de Jean Luc Priane

Après une séparation douloureuse il y a 25 ans, Séverine a choisi de se plonger dans le travail. Elle a créé sa propre maison d’édition, petite, certes, mais qui lui donne pleinement satisfaction. Jusqu’au jour où Jean-Pierre, son ex-mari, ancien banquier d’affaires, se présente dans son bureau. Il est complètement ruiné, au chômage, et menacé d’expulsion.

Séverine accepte de l’aider à deux conditions personne ne doit savoir qui il est vraiment, et il sera technicien… de surface. Une joute verbale mordante, des retournements inattendus et une fin savoureuse ! Une comédie humaine et piquante, où chaque réplique fait mouche!

.

Fendeille 11400 Aude Occitanie +33 6 11 56 90 59 theatrerecreations@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Le technicien comedy by Eric Assous; directed by Jean Luc Priane

After a painful separation 25 years ago, Séverine decided to plunge back into work. She has set up her own publishing house, which, though small, gives her complete satisfaction. Until the day Jean-Pierre, her ex-husband and former investment banker, turns up in her office. He’s completely ruined, unemployed and threatened with eviction.

Séverine agrees to help him on two conditions: no one must know who he really is, and he will be a… surface technician. surface technician. A biting verbal joust, unexpected twists and turns, and a delightful ending! A piquant, human comedy where every line hits the nail on the head!

L’événement LE TECHNICIEN Fendeille a été mis à jour le 2026-03-10 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Castelnaudary Lauragais Audois