Eduard Schulte, l’un des plus grands industriels allemands du IIIe Reich, transmet, dès 1939, de précieuses informations sur les projets nazis aux services de renseignements suisses et polonais. En juillet 1942, il se rend à Zurich pour informer les Alliés de la destruction planifiée des Juifs d’Europe. Avant de livrer son message, il pose une condition : que son identité ne soit jamais révélée. L’information parviendra à Benjamin Sagalowitz, journaliste d’un organe de la presse juive de Zurich, qui, à son tour, avertira Gerhart Riegner, représentant en Suisse du congrès juif mondial. Le 8 août 1942, Riegner envoie le télégramme avertissant les gouvernements britannique et américainde la Solution Finale. Alors que Schulte imagine une réaction immédiate, il va falloir des mois pour que parvienne au président Roosevelt le funeste télégramme. Une terrible attente. Et une incapacité à croire l’impensable.

En présence de la réalisatrice.

En conversation avec Jean‑Michel Carpentier, rédacteur en chef « 13h15 & 20h30 Le Samedi & Le Dimanche » – France 2.

AVANT-PREMIÈRE – projection – rencontre – France, documentaire, 90 min, France TV Studio, France Télévisions, 2025.

Le jeudi 15 janvier 2026

de 19h00 à 21h00

Tarif : de 3€ à 5€

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

