Le Téléthon 2025 à Saint-Germain Piscine Saint-Germain PARIS

Le Centre Sportif Saint-Germain soutient le Téléthon.

Le Centre sportif propose des cours d’Aquagym à 10h et 14h30,

Des baptêmes de plongée de 13h30 à 16h30,

Des conseils de natation toute la journée,

De la découverte du judo et de la canne de combat française de 8h30 à 13h30,

Vous pourrez également effectuer un bilan Chiropratique avec les étudiants de l’IFEC à partir de 9h30.

Venez nombreux soutenir le Téléthon à Saint-Germain

Les dons perçus au cours de cette journée seront reversés à l’AFM Téléthon.

Le samedi 06 décembre 2025

de 10h00 à 17h30

gratuit

Venez participer aux activités sur le centre sportif Saint-Germain et faire un don pour le Téléthon.

Tout public.

Piscine Saint-Germain 12, rue Lobineau 75006 PARIS

https://www.afm-telethon.fr/fr/evenement-telethon