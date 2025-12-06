Le Téléthon 2025 à Saint-Germain Piscine Saint-Germain PARIS
Le Téléthon 2025 à Saint-Germain Piscine Saint-Germain PARIS samedi 6 décembre 2025.
Le Centre Sportif Saint-Germain soutient le Téléthon.
Le Centre sportif propose des cours d’Aquagym à 10h et 14h30,
Des baptêmes de plongée de 13h30 à 16h30,
Des conseils de natation toute la journée,
De la découverte du judo et de la canne de combat française de 8h30 à 13h30,
Vous pourrez également effectuer un bilan Chiropratique avec les étudiants de l’IFEC à partir de 9h30.
Venez nombreux soutenir le Téléthon à Saint-Germain
Les dons perçus au cours de cette journée seront reversés à l’AFM Téléthon.
Venez nombreux soutenir le Téléthon à Saint-Germain
Le samedi 06 décembre 2025
de 10h00 à 17h30
gratuit
Venez participer aux activités sur le centre sportif Saint-Germain et faire un don pour le Téléthon.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-06T11:00:00+01:00
fin : 2025-12-06T18:30:00+01:00
Date(s) : 2025-12-06T10:00:00+02:00_2025-12-06T17:30:00+02:00
Piscine Saint-Germain 12, rue Lobineau 75006 PARIS
https://www.afm-telethon.fr/fr/evenement-telethon