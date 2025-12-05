Le Téléthon à Alleins Alleins
Du vendredi 5 au samedi 6 décembre 2025. Centre village Alleins Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-06
2025-12-05
Le Téléthon 2025 s’annonce rempli d’activités, de convivialité et de moments de partage pour soutenir la recherche.
Voici le programme des deux jours d’animations
Vendredi 05 décembre À partir de 17 h
Vente de pommes de terre et de pommes Profitez de cette vente spéciale en soutien au Téléthon, organisée par l’EFS (Établissement Français du Sang) et I’ATDP (Alleins Temps d’Partage).
Coup d’envoi à 20h match des Vétérans au Stade
Soirée Tartiflette avec DJ Participez à une soirée conviviale organisée par l’APE (Association des Parents d’élèves), le Club Taurin, FM Boxing, RC Costes XIII, UBAKA, GV Alleins (Gymnastique Volontaire) et les Biou’Cans
Menu adulte 12€ tartiflette, salade, mandarine, papillotes
Menu enfant 5€ saucisse frites, glace, papillotes
Réservation du 04/11/2025 au 01/12/2025 Spar ou tabac/presse Alleins
Samedi 06 décembre
8h30 Randonnée Cycliste Association Club Cycliste d’Alleins
Stand Harley Davidson Association UBAKA
10h Jeu de piste en famille dans les rues du village Association A.V.A ( Les Amis du Vieil Alleins)
10h30 à 11h15 Démonstration d’entraînement de boxe enfants FM Boxing
10h à 12h Tir au but (entre les poteaux) Association RC Costes XIII
11h15 à 12h Démonstration d’entraînement Ki Shin Tai Jutsu Association Meiyo Dojo
12h Barbecue Party Association des Anciens Combattants et vente de Croque-Monsieur Associations ATDP et EFS
14h Concours de tirs de boules molles Association La Boules du Calvaire
Acupression bien-être Les Mains Marseillaises Jean-Claude Gaildry
Jeu de piste en famille dans les rues du village Association A.V.A
14h à 17h Découverte du Pickleball Association Tennis Club d’Alleins
14h30 Stand de maquillage avec Lou Marquis
14h45 Courses enfants 1 km APE et GV Alleins
15h45 Zumba adultes et enfants GV Alleins
Nous vous attendons nombreux !
Agissons ensemble et mobilisons nous pour le téléthon ! .
Centre village Alleins 13980 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 37 05 contact@alleins.fr
English :
A 2025 Téléthon full of activities, conviviality, and share to sustain scientific research.
German :
Der Telethon 2025 verspricht voller Aktivitäten, Geselligkeit und gemeinsamer Momente zu sein, um die Forschung zu unterstützen.
Italiano :
Il 2025 di Telethon si preannuncia ricco di attività, convivialità e momenti di condivisione a sostegno della ricerca.
Espanol :
El Telemaratón 2025 promete estar lleno de actividades, convivencia y momentos de compartir en apoyo de la investigación.
L’événement Le Téléthon à Alleins Alleins a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de Tourisme du Massif des Costes