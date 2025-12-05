Le Téléthon à Alleins Alleins

Le Téléthon à Alleins

Du vendredi 5 au samedi 6 décembre 2025. Centre village Alleins Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-05

Le Téléthon 2025 s’annonce rempli d’activités, de convivialité et de moments de partage pour soutenir la recherche.

Voici le programme des deux jours d’animations



Vendredi 05 décembre À partir de 17 h



Vente de pommes de terre et de pommes Profitez de cette vente spéciale en soutien au Téléthon, organisée par l’EFS (Établissement Français du Sang) et I’ATDP (Alleins Temps d’Partage).



Coup d’envoi à 20h match des Vétérans au Stade

Soirée Tartiflette avec DJ Participez à une soirée conviviale organisée par l’APE (Association des Parents d’élèves), le Club Taurin, FM Boxing, RC Costes XIII, UBAKA, GV Alleins (Gymnastique Volontaire) et les Biou’Cans

Menu adulte 12€ tartiflette, salade, mandarine, papillotes

Menu enfant 5€ saucisse frites, glace, papillotes

Réservation du 04/11/2025 au 01/12/2025 Spar ou tabac/presse Alleins





Samedi 06 décembre



8h30 Randonnée Cycliste Association Club Cycliste d’Alleins



Stand Harley Davidson Association UBAKA

10h Jeu de piste en famille dans les rues du village Association A.V.A ( Les Amis du Vieil Alleins)



10h30 à 11h15 Démonstration d’entraînement de boxe enfants FM Boxing



10h à 12h Tir au but (entre les poteaux) Association RC Costes XIII



11h15 à 12h Démonstration d’entraînement Ki Shin Tai Jutsu Association Meiyo Dojo



12h Barbecue Party Association des Anciens Combattants et vente de Croque-Monsieur Associations ATDP et EFS



14h Concours de tirs de boules molles Association La Boules du Calvaire

Acupression bien-être Les Mains Marseillaises Jean-Claude Gaildry

Jeu de piste en famille dans les rues du village Association A.V.A



14h à 17h Découverte du Pickleball Association Tennis Club d’Alleins

14h30 Stand de maquillage avec Lou Marquis

14h45 Courses enfants 1 km APE et GV Alleins

15h45 Zumba adultes et enfants GV Alleins

Nous vous attendons nombreux !



Agissons ensemble et mobilisons nous pour le téléthon ! .

Centre village Alleins 13980 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 37 05 contact@alleins.fr

English :

A 2025 Téléthon full of activities, conviviality, and share to sustain scientific research.

German :

Der Telethon 2025 verspricht voller Aktivitäten, Geselligkeit und gemeinsamer Momente zu sein, um die Forschung zu unterstützen.

Italiano :

Il 2025 di Telethon si preannuncia ricco di attività, convivialità e momenti di condivisione a sostegno della ricerca.

Espanol :

El Telemaratón 2025 promete estar lleno de actividades, convivencia y momentos de compartir en apoyo de la investigación.

L’événement Le Téléthon à Alleins Alleins a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de Tourisme du Massif des Costes