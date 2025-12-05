Le Téléthon à Eygalières Eygalières

Le Téléthon à Eygalières

Du vendredi 5 au dimanche 7 décembre 2025. Avenue Léon Blum Eygalières Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-07

2025-12-05

Le village d’Eygalières organise son Téléthon du vendredi 5 au dimanche 7 décembre !Familles

Au programme du Téléthon 2025 à Eygalières



Vendredi 5 décembre

Retrouvez le stand Téléthon sur le marché hebdomadaire d’Eygalières vente sur le marché d’Eygalières de l’huile d’olive obtenue suite à la récolte par des bénévoles des olives des vergers municipaux, ainsi que l’apport des récoltes de quelques particuliers. Merci au Moulin Cornille de Maussane pour la trituration et le conditionnement.

Également en vente des objets réalisés par les enfants de l’école et les membres de l’association L’Atelier .



Samedi 6 décembre

* Le matin Maison des Sports activités sportives pour enfants et adultes

* Le matin spectacle de danse par les adhérents du Foyer Rural

* Le soir Salle des Fêtes pièce de théâtre par la Cie Le Théâtre des Calans



Dimanche 7 décembre

* Le matin Salle des Fêtes concours de cartes (dont la belote)

* 15h Salle des Fêtes loto



Plus de précisions à venir concernant les horaires et les lieux non définis. .

Avenue Léon Blum Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 91 01

English :

The village of Eygalières is organising its Telethon from Friday 5th to Sunday 7th December!

German :

Das Dorf Eygalières organisiert vom Freitag, 5. bis Sonntag, 7. Dezember seinen Telethon!

Italiano :

Il villaggio di Eygalières organizza il suo Telethon da venerdì 5 a domenica 7 dicembre!

Espanol :

El pueblo de Eygalières organiza su Telemaratón del viernes 5 al domingo 7 de diciembre

