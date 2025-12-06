Le Téléthon à Fontcouverte

Salle des fêtes Fontcouverte Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Journée spéciale Téléthon à Fontcouverte.

De nombreuses associations de notre commune participent à cet évènement.

.

Salle des fêtes Fontcouverte 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 19 05 13

English :

Special Telethon day in Fontcouverte.

Many local associations are taking part in the event.

German :

Spezieller Telethon-Tag in Fontcouverte.

Zahlreiche Vereine unserer Gemeinde nehmen an dieser Veranstaltung teil.

Italiano :

Giornata speciale di Telethon a Fontcouverte.

Molte associazioni del nostro comune partecipano a questo evento.

Espanol :

Día especial del Teletón en Fontcouverte.

Muchas asociaciones de nuestro municipio participan en este evento.

L’événement Le Téléthon à Fontcouverte Fontcouverte a été mis à jour le 2025-11-08 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge