Le Téléthon à Fontcouverte Fontcouverte

Salle des fêtes Fontcouverte Charente-Maritime
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Journée spéciale Téléthon à Fontcouverte.
De nombreuses associations de notre commune participent à cet évènement.
Salle des fêtes Fontcouverte 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 19 05 13
English :
Special Telethon day in Fontcouverte.
Many local associations are taking part in the event.
German :
Spezieller Telethon-Tag in Fontcouverte.
Zahlreiche Vereine unserer Gemeinde nehmen an dieser Veranstaltung teil.
Italiano :
Giornata speciale di Telethon a Fontcouverte.
Molte associazioni del nostro comune partecipano a questo evento.
Espanol :
Día especial del Teletón en Fontcouverte.
Muchas asociaciones de nuestro municipio participan en este evento.
